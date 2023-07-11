Суд повторно оштрафовал Twitch за неудаление фейков о СВО еще на 3 млн рублей
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- Суд повторно оштрафовал Twitch за неудаление фейков о СВО еще на 3 млн рублей
Мировой суд Москвы назначил еще один штраф в размере 3 млн рублей стриминговому сервису Twitch за неудаление недостоверной информации о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, передает корреспондент «Известий».
«Суд постановил: признать Twitch Interactive, Inc. виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации) и назначить наказание в виде штрафа на 3 млн рублей», — говорится в решении суда.
Согласно материалам дела, на сервисе размещены видео с недостоверной информацией о СВО, а также информация об азартных играх и онлайн-казино, выявленная ФНС.
Ранее в этот день суд оштрафовал сервис на 4 млн рублей.
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе на трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.