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Родители убитого в Краснодаре Ржицкого рассказали о последнем разговоре с ним

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Фото: соцсети
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Родители убитого в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого рассказали «Известиям» во вторник, 11 июля, о последнем разговоре с сыном.

По словам родителей, в последний раз они общались с сыном в воскресенье, 9 июля, у него было отличное настроение.

«Он не говорил [о каких-либо подозрениях]. По крайней мере мы ничего не знали. Если бы у него были какие-то подозрения, он мог бы изменить планы, маршруты и так далее. Но он ничего не говорил. У него было отличное настроение», — сообщил отец погибшего.

Родители не предполагают, кто мог совершить убийство. По словам матери Ржицкого, у убитого было много друзей и не было врагов.

«Он человек неконфликтный. Друзей очень много среди однокурсников, среди сослуживцев, одноклассников», – рассказала женщина.

О смерти сына родителям сообщил следователь. У Ржицкого остались трое детей.

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О преступлении источник «Известий» сообщил 10 июля. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Позже в гордуме Краснодара подтвердили гибель Ржицкого. Пресс-секретарь администрации Павел Лаврентьев рассказал «Известиям», что коллеги погибшего оказывают максимальную поддержку семье.

Также в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодару сообщили, что в ходе следствия выяснилось, что в Ржицкого стреляли из огнестрельного оружия. По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел.

11 июля председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.

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