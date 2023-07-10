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Происшествия
В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизационной работе

СК рассказал подробности об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следствие выяснило, что в заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого стреляли из огнестрельного оружия. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодару.

«По данным следствия, рано утром вблизи улицы Береговой в краевом центре было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Ведомство проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшего, а также виновного в них и его мотивов.

По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова уголовное дело для проведения наиболее полного, всестороннего и объективного расследования передано в производство отдела по расследованию особо важных дел.

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О преступлении источник «Известий» сообщил ранее в этот день. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Позже, 10 июля, в гордуме Краснодара подтвердили гибель Ржицкого. Пресс-секретарь администрации Павел Лаврентьев рассказал «Известиям», что коллеги погибшего оказывают максимальную поддержку семье.

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