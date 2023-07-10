Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе оценили стремление Турции в ЕС на фоне вопроса о принятии Швеции в НАТО
Мир
Киев призвал ФРГ не делать ошибок Меркель и поддержать членство страны в НАТО
Происшествия
В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизационной работе
Общество
Автомобильная пробка на Крымский мост со стороны Керчи ликвидирована
Спорт
Хесус Медина подписал контракт с московским «Спартаком»
Мир
FT указала на опасения США из-за возможного принятия Украины в НАТО
Политика
Путин подписал указ о назначении прокуроров в шести регионах РФ
Мир
Захарова указала на попадание Токио под влияние фейков Киева о ситуации на ЗАЭС
Недвижимость
Спрос на новостройки Москвы за месяц вырос на 5%
Происшествия
Кровля горящего ангара у станции «Пражская» в Москве частично обрушилась
Мир
Эрдоган, Столтенберг и премьер-министр Швеции начали встречу в Вильнюсе
Экономика
S7 разработает собственный учебно-тренировочный самолет

В гордуме Краснодара подтвердили убийство замглавы отдела по мобилизационной работе

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городской думе Краснодара подтвердили информацию об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

«Действительно, нашего сотрудника не стало, мы скорбим и оказываем максимальную поддержку семье», — сказал пресс-секретарь администрации Павел Лаврентьев «Известиям».

Он отметил, что информации о случившемся пока не так много, проводятся следственные действия.

О преступлении ранее в этот день сообщил источник «Известий». Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ржицкий уволился из армии в 2020 году, после чего трудился в местной администрации в мобилизационном отделе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023