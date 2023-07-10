В гордуме Краснодара подтвердили убийство замглавы отдела по мобилизационной работе

В городской думе Краснодара подтвердили информацию об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

«Действительно, нашего сотрудника не стало, мы скорбим и оказываем максимальную поддержку семье», — сказал пресс-секретарь администрации Павел Лаврентьев «Известиям».

Он отметил, что информации о случившемся пока не так много, проводятся следственные действия.

О преступлении ранее в этот день сообщил источник «Известий». Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ржицкий уволился из армии в 2020 году, после чего трудился в местной администрации в мобилизационном отделе.