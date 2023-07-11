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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе

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Фото: соцсети
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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого в Краснодаре. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«В настоящее время следователями регионального СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов», — сказано в заявлении пресс-службы.

Главе СК РФ предоставят доклад о ходе расследования.

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О преступлении источник «Известий» сообщил ранее в этот день. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Позже в гордуме Краснодара подтвердили гибель Ржицкого. Пресс-секретарь администрации Павел Лаврентьев рассказал «Известиям», что коллеги погибшего оказывают максимальную поддержку семье.

Также в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодару сообщили, что в ходе следствия выяснилось, что в Ржицкого стреляли из огнестрельного оружия. По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел.

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