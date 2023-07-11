Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого в Краснодаре. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«В настоящее время следователями регионального СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов», — сказано в заявлении пресс-службы.

Главе СК РФ предоставят доклад о ходе расследования.

О преступлении источник «Известий» сообщил ранее в этот день. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Позже в гордуме Краснодара подтвердили гибель Ржицкого. Пресс-секретарь администрации Павел Лаврентьев рассказал «Известиям», что коллеги погибшего оказывают максимальную поддержку семье.

Также в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодару сообщили, что в ходе следствия выяснилось, что в Ржицкого стреляли из огнестрельного оружия. По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел.