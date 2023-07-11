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Гаврилов спрогнозировал развитие отношений НАТО и Украины после саммита

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: Зеленский может рассчитывать только на военную помощь
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Украина по итогам саммита НАТО может рассчитывать только на гарантии оказания военной помощи, заявил во вторник, 11 июля, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский продолжает гнуть свою линию на то, что западные вооружения и военная техника необходимы ему под предлогом противостояния с Россией. Именно поэтому Зеленский уже давно намекает, что хотел бы ускоренного процесса вступления в НАТО», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Однако Лондон и Вашингтон дали понять Киеву, что для вступления в альянс ему требуется соответствовать определенным критериям, поэтому заседание совета Украина — НАТО во время проведения саммита — это лишь «реверанс в сторону Киева», уточнил дипломат.

Киевский режим при этом не рассматривает совет Украина — НАТО как альтернативу вступлению в альянс, так как руководство Украины действует в угоду Западу. Для западных стран совет выступает как инструмент противостояния с Россией, а не выстраивания отношений с Украиной, сказал Гаврилов.

10 июля Гаврилов заявил, что переговоры Москвы по мирному урегулированию ситуации на Украине невозможны. Если бы Соединенные Штаты действительно хотели решить конфликт дипломатически, то они бы заставили Украину сесть за стол переговоров, сказал он.

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Саммит НАТО пройдет 11–12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия, как ожидается, станут дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в альянсе.

Ожидается, что в ходе заседания страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведении ее от советского стандарта к стандартам альянса. Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, посетит саммит 12 июля. Он примет участие в первом заседании нового совета Украина НАТО.

Страны Запада усилили давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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