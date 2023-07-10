Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
Спорт
В Магнитогорске завершился третий этап ралли «Шелковый путь»
Мир
Переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой зерновой сделки
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Мир
Матвиенко проводит встречу с главой ПК ВСНП Китая Чжао Лэцзи в Пекине
Мир
Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым
Общество
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1,3 тыс. машин
Общество
Синоптик назвал сроки окончания ливней в Сочи
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Украиной
Армия
В ДНР сообщили об изменении тактики ВСУ
Мир
В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана
Мир
В Пекине началась встреча Матвиенко и Си Цзиньпина
Сюжет:

Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Украиной

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: сейчас переговоры с Украиной просто невозможны
0
Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине невозможны на данный момент, заявил в понедельник, 10 июля, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», — заявил он в эфире «Россия 24».

Если бы в Киеве действительно хотели найти дипломатическое решение конфликта, они бы «начали давать сигналы», но этого не происходит, уточнил дипломат.

Позвать и не обидеть: на Западе размышляют о том, как правильно отказать Украине
Страну не хотят видеть в составе НАТО

Ранее, 7 июля, французский политик, депутат Европейского парламента Эрве Жювен выразил мнение, что мир на Украине может быть достигнут только на условиях России. Решение конфликта мирным путем всё еще возможно, однако для этого Запад должен принять требования России, уточнил он.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линий, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, поскольку Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, являются российскими землями.

Ранее, 23 мая, сенатор СФ Сергей Цеков отметил, что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если украинский президент пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023