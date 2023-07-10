Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Украиной

Переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине невозможны на данный момент, заявил в понедельник, 10 июля, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», — заявил он в эфире «Россия 24».

Если бы в Киеве действительно хотели найти дипломатическое решение конфликта, они бы «начали давать сигналы», но этого не происходит, уточнил дипломат.

Ранее, 7 июля, французский политик, депутат Европейского парламента Эрве Жювен выразил мнение, что мир на Украине может быть достигнут только на условиях России. Решение конфликта мирным путем всё еще возможно, однако для этого Запад должен принять требования России, уточнил он.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линий, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, поскольку Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, являются российскими землями.

Ранее, 23 мая, сенатор СФ Сергей Цеков отметил, что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если украинский президент пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.