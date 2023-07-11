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Япония запланировала запуск первого модуля для исследования Луны

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Mitsubishi Heavy Industries 26 августа намерены осуществить запуск ракеты-носителя H2A со своим первым модулем для исследования Луны под названием SLIM. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает агентство ТАСС.

Аппарат предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая способна распознать железо и другие элементы, содержащихся в породах на лунной поверхности.

По задумке, полученные данные будут использованы в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis.

В случае успеха миссии Япония станет четвертой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США и Китаю.

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Ранее, 11 декабря 2022 года, лунный модуль Hakuto-R стартовал к Луне. Доставку на спутник Земли обеспечивала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Запуск был осуществлен во Флориде.

После, 12 апреля, стало известно, что космический модуль Hakuto-R находился на орбите на расстоянии 100 км от ближней точки к поверхности Луны. Предполагалось, что 25 апреля модуль начнет снижение и займет подходящее для посадки положение.

Позднее, 26 апреля, руководитель Ispace Такэси Хакамада заявил, что перебои в связи с модулем могут указывать на провал всей миссии по высадке модуля. В тот же день связь с модулем прервалась и он был потерян в 10 м от поверхности Луны.

Hakuto-R — первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны. Посадочный модуль призван доставить луноход «Рашид» Объединенных Арабских Эмиратов и другие грузы.

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