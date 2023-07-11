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Рогов сообщил об уничтожении нескольких БМП Bradley российской армией

Рогов сообщил, что российская армия уничтожила несколько БМП Bradley при атаке ВСУ на село в Запорожской области
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Фото: REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko
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Российские войска уничтожили несколько БМП Bradley во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Работино в районе Орехова на запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС 12 июля рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Под Работино, это ореховское направление запорожского фронта, было несколько волн атак. <...> Хорошо наши ребята держали оборону, плюс качественно артиллерия «положила» все снаряды. В итоге, как минимум, речь идет об уничтожении нескольких единиц Bradley, танки Leopard под вопросом», — уточнил Рогов.

Он пояснил, что пока разведка с воздуха не дала точной информации о танках. Но главное, по словам Рогова, что российская армия отбила попытку наступления и уничтожила врага.

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Также на встрече обсуждалась поддержка бойцов и нехватка врачей в республике

Ранее, 11 июля, сообщалось, что российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дальнобойными ракетами западного производства в Николаеве. А на южнодонецком направлении военнослужащие российской группировки «Восток» выявили два украинских взвода. Выдвижение националистов было сорвано — уничтожена техника и живая сила противника.

Тогда же сообщалось, что российские военные уничтожили три САУ Krab польского производства на сватовском и краснолиманском направлениях. Также ВС РФ ликвидировали вражеские САУ «Гвоздика», САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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