Российские войска уничтожили несколько БМП Bradley во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Работино в районе Орехова на запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС 12 июля рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Под Работино, это ореховское направление запорожского фронта, было несколько волн атак. <...> Хорошо наши ребята держали оборону, плюс качественно артиллерия «положила» все снаряды. В итоге, как минимум, речь идет об уничтожении нескольких единиц Bradley, танки Leopard под вопросом», — уточнил Рогов.

Он пояснил, что пока разведка с воздуха не дала точной информации о танках. Но главное, по словам Рогова, что российская армия отбила попытку наступления и уничтожила врага.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дальнобойными ракетами западного производства в Николаеве. А на южнодонецком направлении военнослужащие российской группировки «Восток» выявили два украинских взвода. Выдвижение националистов было сорвано — уничтожена техника и живая сила противника.

Тогда же сообщалось, что российские военные уничтожили три САУ Krab польского производства на сватовском и краснолиманском направлениях. Также ВС РФ ликвидировали вражеские САУ «Гвоздика», САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.