Глава Удмуртии рассказал Путину о ситуации в окопах в зоне СВО

В Удмуртии не хватает специалистов здравоохранения, сообщил глава региона Александр Бречалов на встрече с Владимиром Путиным 10 июля в Кремле. Кроме того, руководитель субъекта пожаловался на неудовлетворительное качество дорог. Президент также обратил внимание на нерешенный вопрос с детскими садами.

Что обсуждалось на встрече

Особое внимание во время беседы было уделено военной операции. Александр Бречалов рассказал, что сам поехал в место дисклокации удмуртского мобилизованного полка, чтобы проверить, как там обстоят дела. «Съездил, убедился в том, что они расположились и хорошие у них условия ведения службы, пообщался с ребятами, побывал в окопах, в блиндажах», — рассказал глава Удмуртии.

Кроме того, местные власти сейчас занимаются вопросами медицинского обслуживания и реабилитации участников СВО, сообщил Александр Бречалов. Регион вместе с Минздравом России обсуждает улучшение условий в госпитале ветеранов войн.

На встрече также подняли проблемные вопросы региона. В частности, Александр Бречалов пожаловался на нехватку сотрудников в больницах. «За последние два года у нас впервые за долгое время положительный баланс: в отрасль пришло больше специалистов, чем ушло. Но еще раз повторюсь, проблема такая сейчас существует», — отметил он.

Еще одна проблема Удмуртии — дороги. В последнее время в регионе строится и ремонтируется много трасс, однако, по словам Александра Бречалова, их «качество хромает». Для улучшения ситуации местные власти привлекают общественные организации для контроля сдачи объектов. «Хорошие дает результаты, в тонусе наши подрядчики. Работаем над этим», — подчеркнул глава субъекта.

Владимир Путин также обратил внимание еще на одну проблему — детские сады. Александр Бречалов заметил, что регион сделал «просто огромный рывок», построив за пять лет 54 здания. «Здорово, но пока проблема не решена», — сказал президент. При этом глава государства отметил, что средства на социальные объекты есть. «Проблема есть. Очередность есть, как и по школам, и это мы тоже видим», — согласился Александр Бречалов.

Помимо этого, во время беседы обсуждалась ситуация на рынке труда. Средняя заработная плата по региону приближается к 45 тыс. рублей, а безработица сейчас на уровне 3,4%, сообщил Александр Бречалов. «Это хорошо», — похвалил его Владимир Путин.