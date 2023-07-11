Российские войска уничтожили три польские САУ Krab

Российские военные уничтожили три САУ Krab польского производства на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом рассказал 11 июля начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Авиацией группировки войск «Центр» нанесены ракетно-бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, двум складам боеприпасов, а также по району сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ», — доложил Савчук.

Он уточнил, что ВС РФ также ликвидировали вражеские САУ «Гвоздика», САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

Савчук добавил, что российские военные тяжелой огнеметной системой «Солнцепек» ударили по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. Также с помощью ЗРК «Тор-М1» удалось сбить три украинских дрона.

Ранее, 10 июля, Вооруженные силы Украины уже попытались провести атаку на сватовском и краснолиманском направлениях. Но подразделения группировки «Центр» отразили попытки атаки штурмовых групп. Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, командно-наблюдательному пункту, складу боеприпасов, а также по 11 районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Накануне, 9 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска отразили попытки атак ВСУ на трех направлениях. ВСУ провалили атаку в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.