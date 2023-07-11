Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за час обстреляли Донецк и Макеевку. Об атаках сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины 11 июля.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:15 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Через полчаса зарегистрировали обстрел по Макеевке, в частности пострадал Червоногвардейский район. С украинской стороны выпустили три снаряда калибром 155 мм.

Еще через 10 минут под обстрел попал Киевский район Донецк — было выпущено шесть аналогичных снарядов.

Ранее, ночью в воскресенье, ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку. Обстрел велся со стороны Нетайлово, были выпущено в том числе десять снарядов калибра НАТО.

Украинские боевики утром в воскресенье, 9 июля, обстреляли Донецк. По городу за 35 минут выпустили 18 снарядов калибра НАТО 155 мм. В ночь на 8 июля украинские боевики также обстреляли Донецк и Светлодарск снарядами натовского 155-миллиметрового калибра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.