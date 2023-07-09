Украинские боевики выпустили 21 снаряд по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток выпустили 21 снаряд по Донецку. Об этом 9 июля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Позднее, в 02:20, ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще пять снарядов калибра 155 мм.

Также в 05:25 под огнем ВСУ оказались сразу несколько районов Донецка. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Петровскому и Кировскому районам города, а по Куйбышевскому и Киевскому районам — шесть снарядов того же калибра.

Накануне при обстреле Киевского района города Донецка со стороны ВСУ из ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра загорелся жилой дом. По предварительным данным, пострадавших вследствие пожара нет.

В тот же день «Известия» поделились кадрами последствий обстрела города Ясиноватая в ДНР со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Здание, куда попал снаряд, сильно повреждено.

В ночь на 8 июля украинские боевики также обстреляли Донецк и Светлодарск снарядами натовского 155-миллиметрового калибра. В 00:10 по Петровскому району было выпущено пять снарядов калибра 155 мм. Затем обстрел по этому району зафиксирован в 5:30, выпущено также пять снарядов. По Светлодарску удар пришелся в 3:10. ВСУ выпустили три снаряда.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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