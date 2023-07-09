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ВСУ обстреляли Донецк 18 снарядами калибра НАТО
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ВСУ обстреляли Донецк 18 снарядами калибра НАТО

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские националисты утром в воскресенье, 9 июля, обстреляли Донецк. По городу за 35 минут выпустили 18 снарядов калибра НАТО 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По его данным, в 8:15 семь снарядов было выпущено по Куйбышевскому и Кировскому районам города, в 8:35 пять снарядов прилетели в Куйбышевский район.

«8:50 — н.п. Галицыновка – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Обстрелы Донецка велись из Галицыновки, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, ночью в воскресенье, ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку. Обстрел велся со стороны Нетайлово, были выпущено в том числе десять снарядов калибра НАТО.

В 5:25 под огнем ВСУ вновь оказалось сразу несколько районов Донецка, город был также обстрелян снарядами стандарта НАТО.

В ночь на 8 июля украинские боевики также обстреляли Донецк и Светлодарск снарядами натовского 155-миллиметрового калибра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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