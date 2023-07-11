Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от нарушения воздушного пространства КНДР

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила, что Вашингтон может столкнуться с ответными действиями со стороны Пхеньяна, если его самолеты еще хоть раз нарушат воздушное пространство КНДР. Об этом во вторник, 11 июля, говорится в заявлении Ким Ё Чжон.

«Я уже выносила предупреждение об ответном действии нашей армии по соответствующему поручению. В случае повторных незаконных нарушений для американских вооруженных сил это станет очень опасным полетом», — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ее слова.

По словам политического деятеля, самолет-разведчик ВВС США 10 июля неоднократно нарушал воздушное пространство над экономической зоной КНДР. Она также раскритиковала позицию Южной Кореи, которая отрицает данный факт.

«Вопрос вокруг упомянутых воздушных зон — это вопрос исключительно между Корейской народной армией и вооруженными силами США», — добавила она.

Накануне Северная Корея предупредила США, что она может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства. Отмечается, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетали в районе Корейского полуострова.

Ранее, 25 июня, ЦТАК со ссылкой на доклад Института американских исследований при МИД КНДР сообщило, что агрессивные действия США обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны».