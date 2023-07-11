Реклама
Прямой эфир
Мир
Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от нарушения воздушного пространства КНДР
Армия
Новые десантные корабли примут на борт вертолеты «Минога» до испытаний
Общество
В России введут обязательную сертификацию электросамокатов
Общество
Более 20% россиян хотят получить повышение зарплаты до конца лета
Авто
Стоимость отечественного электромобиля i-Sky может составить до 4 млн рублей
Экономика
S7 Group начала разработку учебно-тренировочного самолета
Мир
Жена Джулиана Ассанжа заявила об ухудшении его здоровья
Мир
Экс-советница Пентагона назвала причину поставок кассетных боеприпасов Украине
Наука и техника
Владимира Квардакова назначили новым председателем совета РЦНИ
Мир
В конгрессе США инициировали поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб
Мир
Профессор Кузник спрогнозировал действия Байдена на саммите НАТО в Вильнюсе
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от нарушения воздушного пространства КНДР

Ким Ё Чжон: вторжение в КНДР может стать «опасным полетом» для самолетов США
0
Фото: AP Photo/Korea News Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила, что Вашингтон может столкнуться с ответными действиями со стороны Пхеньяна, если его самолеты еще хоть раз нарушат воздушное пространство КНДР. Об этом во вторник, 11 июля, говорится в заявлении Ким Ё Чжон.

«Я уже выносила предупреждение об ответном действии нашей армии по соответствующему поручению. В случае повторных незаконных нарушений для американских вооруженных сил это станет очень опасным полетом», — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ее слова.

По словам политического деятеля, самолет-разведчик ВВС США 10 июля неоднократно нарушал воздушное пространство над экономической зоной КНДР. Она также раскритиковала позицию Южной Кореи, которая отрицает данный факт.

«Вопрос вокруг упомянутых воздушных зон — это вопрос исключительно между Корейской народной армией и вооруженными силами США», — добавила она.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

Накануне Северная Корея предупредила США, что она может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства. Отмечается, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетали в районе Корейского полуострова.

Ранее, 25 июня, ЦТАК со ссылкой на доклад Института американских исследований при МИД КНДР сообщило, что агрессивные действия США обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023