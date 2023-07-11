Антонов заявил о попытке США настроить общество на одобрение любых антироссийских мер

Напряженность в информационном пространстве накануне саммита НАТО в Вильнюсе — результат стремления США настроить общество на одобрение любых мер против России, которые будут приняты в скором будущем. Об этом во вторник, 11 июля, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась. Делается всё, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе», — приводятся его слова в официальном Telegram-канале Посольства РФ в США.

Антонов отметил, что ситуация с противостоянием России и стран альянса продолжает «скатываться к самому неблагоприятному исходу», а предпринимаемые странами Запада меры лишь создают «всё более непреодолимые преграды» для выхода из острого военно-политического кризиса.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия, как ожидается, станет дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в альянсе.

Ожидается, что в ходе заседания страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведении ее от советского стандарта к стандартам альянса. Президент Украины Владимир Зеленский вероятно посетит саммит 12 июля. Он примет участие в первом заседании нового совета Украина – НАТО.

11 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на саммите НАТО члены альянса сыграют красочный спектакль в поддержку Украины. Захарова предупредила, что уже появляется множество информации о новых пакетах помощи Украине.

Страны Запада усилили давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.