Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за сильных ливней в Грузии

Первый авиарейс Москва — Кутаиси российской авиакомпании Red Wings отменили из-за непогоды в западной части Грузии. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Домодедово.

Рейс из Москвы ожидали в Кутаиси в 23:40 по местному времени. Но его пришлось отменить из-за ливней и подтопления аэропорта Кутаиси.

Грузинский телеканал Rustavi 2 передает, что вечером 10 июля в аэропорту под нагрузкой воды обвалился фрагмент крыши.

Ранее, 30 июня, стало известно, что авиакомпания Red Wings начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва — Кутаиси с 10 июля. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам.

В мае Red Wings получила согласования от грузинской стороны на запуск рейсов по маршрутам Домодедово – Кутаиси и Сочи – Тбилиси, а также на чартеры из регионов, а 16 июня разрешение было выдано еще на один маршрут — Жуковский – Тбилиси. При этом тогда же сообщалось, что запуск рейсов перевозчика откладывается на неопределенное время.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию 10 мая. Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны на фоне массовых беспорядков в Тбилиси.