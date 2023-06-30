Red Wings запустит рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля

Авиакомпания Red Wings начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва — Кутаиси (Грузия) с 10 июля, следует из данных системы бронирования авиакомпании.

Авиабилеты уже появились в продаже на сайте перевозчика. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам.

По запросу «Известий» в пресс-службе Red Wings подтвердили, что запуск рейсов намечен на 10 июля.

Как ранее, 21 июня, рассказал «Известиям» источник, в мае Red Wings получила согласования от грузинской стороны на запуск рейсов по маршрутам Домодедово – Кутаиси и Сочи – Тбилиси, а также на чартеры из регионов, а 16 июня разрешение было выдано еще на один маршрут — Жуковский – Тбилиси. При этом тогда же сообщалось, что запуск рейсов перевозчика откладывается на неопределенное время.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию 10 мая. Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны на фоне массовых беспорядков в Тбилиси.

Позже, 26 мая, российский лидер отметил, что возобновление авиасообщения с Грузией и отмена виз были приняты с целью поддержать бизнес и граждан, любящих эту страну.