Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве отказались считать гарантии безопасности альтернативой вступлению в НАТО
Экономика
Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022-м
Мир
Захарова назвала предстоящий саммит НАТО спектаклем в поддержку Украины
Происшествия
В городе Кола под Мурманском ввели режим ЧС из-за прорыва водопроводной сети
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе
Мир
Байден поприветствовал согласие Турции на вступление Швеции в НАТО
Мир
CNN Turk назвал срок рассмотрения парламентом Турции заявки Швеции в НАТО
Общество
Хуснуллин проверил ход восстановительных работ в Херсонской области
Общество
На открытии форума «Дигория» Кириенко заявил об охватившем мир ценностном кризисе
Общество
В РФ нашли 19 организаций без лицензии на торговлю слабоалкогольными напитками
Мир
Байден проведет двустороннюю встречу с Эрдоганом на саммите НАТО
Мир
Коалиция США пять раз нарушила воздушное пространство Сирии

Посол РФ в Ливии предупредил о рисках распространения оружия с Украины в Африке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оружие с Украины может расползтись по странам Африки, так как Ливия из-за беспорядков внутри государства могла стать транзитным коридором. О такой возможности в беседе с ТАСС 11 июля рассказал посол России в Ливии Айдар Аганин.

«Тема расползания оружия с Украины, действительно, сегодня стала весьма злободневной. Оно уже всплывает в целом ряде регионов мира и, конечно же, имеет все шансы попасть в руки разного рода экстремистских и террористических группировок», — уточнил посол.

Он добавил, что любое государство может стать тем самым коридором, если власти не обеспечивают достаточный контроль над ситуацией внутри страны.

«Так что подобные риски совсем уж исключать нельзя, и в период <…> анархии и хаоса в Ливии, думаю, поток шел», — подытожил дипломат.

Аганин заострил внимание на том, что в последнее время силовики в Ливии стали решительнее пресекать перевозки оружия через границу. При этом наибольшей проблемой является сегодня не оружие, а мигранты, контрабанда наркотиков и энергоносителей.

В конце обсуждения Аганин отметил, что Россия могла бы помочь Ливии в борьбе с контрабандой.

«Куда пойдет оружие для Украины? Обратно в Европу»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о том, почему в Москве считают опасными и непродуманными решения стран ЕС

Ранее, 10 июля, сенатор Владимир Джабаров заявил, что Украина без западного оружия не сможет продержаться в конфликте больше двух недель, но США не прекратят поставки. Основная цель для Байдена и США — нанести максимальный урон России и уничтожить как можно больше российских и украинских граждан.

Но не все страны НАТО поддержали решение США о поставках кассетных боеприпасов ВСУ. Против инициативы американского лидера выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

Ранее в этот день депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что передача Киеву кассетных боеприпасов приведет к огромным потерям среди мирных граждан Украины.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023