Политолог Селезнев прокомментировал решение Эрдогана о вступлении Швеции в НАТО

Несмотря на положительное решение Турции по вопросу вступления Швеции в НАТО, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган всё же не пошел в полной мере навстречу коллективному Западу. Об этом во вторник, 11 июля, заявил «Известиям» доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев.

«Всё, чем руководствуется Эрдоган, — это интересы Турции и интересы, связанные с укреплением его власти и позиции. Поэтому отношения Турции и России надо рассматривать именно через эту призму», — заметил Селезнев.

Несмотря на это, по мнению политолога, Турция в настоящий момент не в полной мере идет навстречу Западу: например, не открывает акваторию Черного моря для военных кораблей НАТО. Селезнев заметил, что турецкий лидер любит «торговаться в свойственной ему манере» и предпринимает действия, защищающие в первую очередь интересы его государства.

«Политика Эрдогана после непростых президентских выборов предполагает целый ряд уступок по отношению к странам коллективного Запада. В любом случае разрешение Турции на вступление Швеции в НАТО было делом времени», — заключил он.

Ранее, 10 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. При этом генсек альянса отметил, что не имеет информации о том, насколько быстро и когда Турция намерена передать документы по Швеции.

В этот же день Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС). Он добавил, что расскажет о новом условии Турции в ходе саммита.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.