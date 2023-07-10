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В России с 1 января 2024 года запустят программу долгосрочных сбережений граждан

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В России с 1 января следующего года будет запущена новая программа долгосрочных сбережений граждан. Соответствующий закон подписал в понедельник, 10 июля, российский лидер Владимир Путин. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте сказано, что граждане могут участвовать в программе добровольно, для этого необходимо заключить соглашение с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) не менее чем на 15 лет. Возможно заключение соглашений с разными НПФ.

Россияне будут формировать долгосрочные сбережения из своих средств и из пенсионных накоплений. Помимо этого, средства сможет вносить и работодатель. Сбережения и банковские вклады будут максимум застрахованы на 2,8 млн рублей.

Спустя 15 лет после участия в данной программе, или когда женщинам исполнится по 55 лет, мужчинам — по 60 лет, появится право на периодические выплаты: по выбору участника или же на срок минимум 10 лет или пожизненно. Кроме того, можно будет забрать средства до истечения срока, не лишившись дохода, но это возможно только при особых жизненных ситуациях, к примеру, если потребуется оплатить дорогостоящую операцию.

В пояснительной записке к законопроекту новую программу назвали простым и интересным финансовым продуктом.

Сочный вклад: правительство сможет продлевать софинансирование долгосрочных сбережений
А россияне — договориться с НПФ о единовременной выплате накоплений

По сообщению аналитиков НПФ «Достойное будущее» от 26 июня, российские граждане вложили в негосударственную пенсию в 2022 году с помощью НПФ 130 млрд рублей. Этот показатель на 2,9 млрд рублей меньше результата в 2021-м. Специалисты отметили, что интерес жителей страны к пенсионным продуктам НПФ в 2022 году сохранился на уровне 2021-го, сумма взносов в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) по сравнению с прошлым годом снизилась на 2%.

5 июня стало известно, что негосударственные пенсионные фонды за минувший год в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) выплатили клиентам и их правопреемникам 40,7 млрд рублей. Это на 72% выше аналогичных показателей 2021-го. По информации экспертов, в топ-10 регионов, жители которых получили наибольший объем выплат, вошли: ХМАО (2,7 млрд рублей), Свердловская область (1,8 млрд рублей), Башкирия (1,5 млрд рублей), Татарстан, Московская область и Красноярский край (по 1,4 млрд рублей), Москва (1,3 млрд рублей), Мурманская и Челябинская области (по 1,1 млрд рублей) и Кемеровская область (1 млрд рублей).

Как выяснилось 25 мая, Министерство финансов подтвердило, что во время перевода накоплений из ОПС в программу долгосрочных сбережений на них не будут распространяться льготы. Предоставление налогового вычета и софинансирование осуществляются только в отношении личных взносов граждан в ПДС.

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