Россияне вложили в негосударственную пенсию 130 млрд рублей в 2022 году

Россияне вложили в негосударственную пенсию в 2022 году с помощью негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 130 млрд рублей, что на 2,9 млрд рублей меньше уровня в 2021-м. Об этом сообщили «Известиям» 26 июня аналитики НПФ «Достойное будущее», изучив данные Банка России.

При этом, по их словам, интерес жителей страны к пенсионным продуктам НПФ в прошлом году сохранился на уровне 2021-го, сумма взносов в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) по сравнению с прошлым годом снизилась на 2%.

«В 2022 году люди продолжили откладывать на свою будущую пенсию и почти повторили рекорд 2021 года. При этом выплаты фондов по негосударственному пенсионному обеспечению все же превысили итоги 2021 года, достигнув 111 млрд рублей. Прирост составил 11,3%. Таким образом, уровень замещения новыми взносами произведенных выплат негосударственных пенсий и выкупных сумм составил 117%. То есть в прошлом году на 1 рубль выплат пришлось 1,17 рублей взносов», уточнил гендиректор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.

Как уточняется, в Топ-10 регионов, жители которых инвестировали в свою негосударственную пенсию с помощью НПФ, вошли: Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкирия, Красноярский край, Татарстан, Иркутская область, Самарская область.

Ранее, 25 марта, старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева рассказала «Известиям», что у НПФ в отличие от государственного пенсионного фонда (ПФР) шире набор доступных инвестиционных инструментов, но он консервативен. Также она отметила, что у ПФР нет задачи привлечь новых клиентов, в то время как частные компании заинтересованы в росте клиентской базы.