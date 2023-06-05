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Негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам 40 млрд рублей в 2022 году

НПФ выплатили россиянам в 2022 году на 72% больше, чем в 2021-м
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2022 году в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) выплатили клиентам и их правопреемникам 40,7 млрд рублей. Это на 72% больше аналогичных показателей 2021-го. Такие данные получили аналитики НПФ «Эволюция», изучив структуру выплат пенсионных фондов (есть у «Известий»).

«Увеличение объема выплат вызвано несколькими факторами. Один из основных — в портфеле клиентов НПФ растет число людей, достигших пенсионного возраста. Кроме того, растет и число тех, кто получает пенсию досрочно из-за различных льгот. Тенденция на увеличение пенсионеров и объемов выплат в ближайшем будущем сохранится», — объяснила гендиректор НПФ «Эволюция» Елена Тетюнина.

По информации экспертов, в топ-10 регионов, жители которых получили наибольший объем выплат, вошли: Ханты-Мансийский автономный округ (2,7 млрд рублей), Свердловская область (1,8 млрд рублей), Башкирия (1,5 млрд рублей), Татарстан, Московская область и Красноярский край (по 1,4 млрд рублей), Москва (1,3 млрд рублей), Мурманская и Челябинская области (по 1,1 млрд рублей) и Кемеровская область (1 млрд рублей).

«Исторически в рамках обязательного пенсионного страхования частные фонды были широко представлены в Поволжье, а также в нефтегазовых регионах и областях с развитой металлургической промышленностью. Концентрация выплат пенсионных накоплений на этих территориях обуславливается более высокими зарплатами, распространением специфических условий труда и других льгот, дающих основания на снижение пенсионного возраста», — отметил гендиректор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.

Согласно данным Банка России, в 2022 году общее количество застрахованных россиян, формирующих свои накопления в НПФ, снизилось на 0,7% до 36,6 млн человек, из которых 597 тыс. получали пенсионные выплаты в течение отчетного периода.

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Ранее, 25 марта, старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева рассказала «Известиям», что у НПФ в отличие от государственного пенсионного фонда шире набор доступных инвестиционных инструментов, однако и он консервативен. При этом она отметила, что у ПФР нет задачи привлечь новых клиентов, тогда как частные компании заинтересованы в росте клиентской базы.

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