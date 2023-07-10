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Эксперт рассказала о недостаточном уровне мощностей для хранения газа в Европе

Эксперт Зотова: в Евросоюзе недостаточно мощностей для хранения газа и приема СПГ
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Фото: Global Look Press/dpa/Waltraud Grubitzsch
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В Евросоюзе недостаточно мощностей для хранения газа и приема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом рассказала «Известиям» 10 июля эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова, комментируя прогнозы генерального директора TotalEnergies Патрика Пуянне о будущем зимнем сезоне.

Накануне Пуянне заявил телеканалу CNews, что предстоящей зимой Европа может столкнуться с нехваткой газа, если погода будет холоднее, чем в прошлом году.

«В Европе всё чаще начали звучать скептические оценки антироссийских санкций. Представители бизнеса отчетливее, чем чиновники понимают всю сложность ситуации. На текущий момент в ЕС всё еще недостаточно мощностей как для хранения газа (в объеме, необходимом на всю зиму), так и мощностей по приему СПГ. Поэтому в случае холодной зимы европейским странам придется закупать объемы в режиме открытого рынка, когда цены из-за ажиотажного спроса будут взлетать до рекордных отметок», — отметила Зотова.

При этом она обратила внимание на то, что бизнес не поддерживает показной восторг европейских чиновников относительно отказа от российского сырья.

«Так, Испания по-прежнему закупает основной объем газа в России, австрийская OMV также готова покупать российский газ до тех пор, пока это юридически возможно», — уточнила эксперт.

Говоря о СПГ как альтернативе трубным поставкам, она объяснила, что спрос на этот вид топлива растет во всем мире и европейским странам придется побороться за объемы с азиатскими потребителями.

«Это уже не говоря о том, что в ЕС еще только предстоит увеличить мощности терминалов по приему СПГ, что тоже требует времени и денег», — добавила она.

Кроме того, эксперт отметила, что уровень наполненности газовых хранилищ — величина непостоянная.

«По последним данным за июнь, они были заполнены на 75%, но не стоит забывать, что газ используется довольно активно и в летнее время — на то же кондиционирование помещений, поэтому на объем запасов надо будет обращать внимание осенью. Но даже если все хранилища будут заполнены на 100%, то это всё равно не гарант благополучного прохождения зимы. Емкости хранилищ ограничены и в некоторых странах рассчитаны всего на 100–120 дней, газ всё равно придется докупать, а в каких объемах — зависит от погоды», — заключила Зотова.

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Ранее, 17 июня, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на Петербургском международном экономического форуме рассказал о проблемах в энергетической отрасли ЕС. Из-за отказа от российских поставок, отсутствия других источников СПГ важным последствием для Европы стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США, сказал он и подчеркнул, что европейская политика диверсификации источников поставок потерпела крах.

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