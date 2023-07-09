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Австрийский нефтегазовый концерн OMV продолжит закупать российский газ

Financial Times: австрийский нефтегазовый концерн OMV вопреки санкциям продолжит закупать газ из РФ
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Австрийский нефтегазовый концерн OMV продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на антироссийские санкции. Об этом заявил глава компании Альфред Штерн, его слова приводит Financial Times в материале от 9 июля.

«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять [газ], мы продолжим получать эти объемы от «Газпрома», — отметил он.

Кроме того, Штерн подчеркнул, что компания имеет право закупать газ из любого источника, пока он «юридически приемлем».

Говоря о запрете российского газа Евросоюзом, глава австрийском компании отметил, что этот вопрос «решают политики», однако «устранение определенных источников также приведет к росту цен».

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В конце прошлого года правительство России утвердило предельный размер цен на газовую продукцию, по которым «Газпром» может совершать покупки у совместных предприятий (СП) с германской Wintershall Dea и австрийской OMV. Так, предельный размер цены на горючий природный газ, добытый на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсантного месторождения равен 2550 рублям за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость. Цена на добытый там же газовый конденсат не должна превышать 16 370 рублей за тонну.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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