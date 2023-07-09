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Экономика
Россия стала основным поставщиком газа в Испании за июнь
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Россия стала основным поставщиком газа в Испании за июнь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия в июне стала главным поставщиком газа в Испании. Об этом 9 июля в своем отчете сообщила энергетическая компания Enagás.

По ее данным, месячная доля российских поставок от общего импорта составила 26,8%. Россия поставила сжиженный природный газ (СПГ) на сумму, эквивалентную 7673 ГВт/ч.

Всего с начала года Испания закупила СПГ на 41 145 ГВт/ч, что составляет 20,1% от общего газового импорта. Это третий показатель после Алжира (24,4%) и США (20,2%).

Отмечается, что в июне импорт газа из Алжира упал из-за плановых ремонтных работ.

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Ранее в этот день стало известно, что австрийский нефтегазовый концерн OMV продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту. В компании заявили, что она имеет право закупать газ из любого источника, пока он «юридически приемлем».

В конце прошлого года правительство России утвердило предельный размер цен на газовую продукцию, по которым «Газпром» может совершать покупки у совместных предприятий (СП) с германской Wintershall Dea и австрийской OMV. Так, предельный размер цены на горючий природный газ, добытый на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсантного месторождения равен 2550 рублям за 1 тыс. куб. м без налога на добавленную стоимость. Цена на добытый там же газовый конденсат не должна превышать 16 370 рублей за тонну.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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