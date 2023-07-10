Нападающий «Зенита» Малком может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Российский и бразильский футболист петербургского «Зенита» Малком близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии. Об этом рассказал 10 июля футбольный агент Тимур Гурцкая.

По его данным, Малком получил предложение от контрагентов почти на €50 млн и с ним уже согласовали его зарплату.

«По каким-то оценкам, она составит €10–12 млн в год. Я пытался узнать в «Зените». Они не отрицают, но и не говорят, что это случилось», — сообщил Гурцкая в Telegram-канале «Это футбол, брат!».

Он добавил, что в «Зените» за передачу Малкома предусмотрены отступные в размере €60 млн, однако саудовцы готовы заплатить на €10 млн меньше, уточняет «Газета.Ru».

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В российский клуб он перешел из испанской «Барселоны».

Ранее, 4 июня, стало известно, что нападающий клуба «Зенит», олимпийский чемпион 2020 года Малком Филипе Силва де Оливейра, более известный как Малком, стал лучшим в сезоне по версии Российской премьер-лиги (РПЛ).

До этого, в мае, Малком получил еще одно звание за сезон — его признали лучшим нападающим. Вместе с ним за титул боролись Федор Чалов (ЦСКА) и Квинси Промес («Спартак»).

1 мая журналист Педру Алмейда также сообщал, что 26-летним бразильским футболистом заинтересовался лондонский «Арсенал».