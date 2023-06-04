Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Бразильский и российский футболист, нападающий клуба «Зенит», олимпийский чемпион 2020 года Малком Филипе Силва де Оливейра, более известный как Малком, стал лучшим в сезоне по версии Российской премьер-лиги (РПЛ), о чем стало известно 4 июня.

«Малком по итогам сезона стал четырехкратным чемпионом РПЛ и выиграл бомбардирскую гонку с 23 голами в 27 матчах. По системе «гол+пас» бразилец также показал лучший результат в лиге – 30 (23+7) очков», — рассказали в пресс-службе РПЛ.

Кроме Малкома на звание лучшего игрока сезона претендовали: Иван Обляков, Федор Чалов, Игорь Акинфеев (все трое из ЦСКА), Квинси Промес, Александр Соболев (из «Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Дзюба («Локомотив»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»), Лукас Вера («Оренбург»).

Голосовали за кандидатов болельщики, их предпочтения выявили финалистов. Победителя определяли эксперты, капитаны и главные тренеры команд РПЛ, уточнил «Спорт-Экспресс».

Недавно Малком получил еще одно звание за сезон — его признали лучшим нападающим. Вместе с ним за титул боролись Федор Чалов (ЦСКА) и Квинси Промес («Спартак»). Как сообщал в микроблоге 1 мая журналист Педру Алмейда, лондонский «Арсенал» заинтересовался 26-летним бразильским футболистом Малкомом, выступающим за петербургский «Зенит».

13 мая футболистам и тренерам петербургского футбольного клуба «Зенит» вручили чемпионский трофей Российской премьер-лиги (РПЛ) и золотые медали чемпионата России. Церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

7 мая стало известно, что футбольная команда из Санкт-Петербурга досрочно взяла золото в чемпионате России. Тогда «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 3:2. Так, сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.

«Зенит» после 27 туров набрал 65 очков. В списке на втором месте располагается ЦСКА (54), на третьем — «Ростов» (50), на четвертом — «Спартак» (50) и на пятом — «Ахмат» (50).