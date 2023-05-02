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Лондонский «Арсенал» заинтересовался форвардом «Зенита» Малкомом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Лондонский «Арсенал» заинтересовался 26-летним бразильским футболистом Малкомом, выступающим за петербургский «Зенит». Об этом 1 мая сообщил в своем Twitter журналист Педру Алмейда.

«Английский клуб определил Малкома в трансферные цели команды на следующий сезон», — написал он.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В клуб он перешел из испанской «Барселоны». Сумма трансфера тогда составила €40 млн. В составе «Зенита» бразилец стал победителем Кубка России и трехкратным чемпионом страны. В нынешнем сезоне он забил 22 мяча в 25 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

Так, 29 апреля Малком оформил покер в ворота «Крыльев Советов» на 75-й минуте матча 25-го тура в Самаре. На 19-й минуте игры он реализовал пенальти в ворота противника, а затем забил еще три раза — на 55-й, 68-й и 73-й минутах. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу «Зенита». Таким образом, петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 25 матчах 61 очко.

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24 февраля стало известно, что Малком получили российское гражданство. Тогда же его получил еще один бразильский футболист «Зенита» — Клаудиньо.

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