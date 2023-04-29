Малком оформил покер в игре 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов»

Форвард «Зенита» Малком оформил покер в ворота «Крыльев Советов» на 75-й минуте матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и закончился со счетом 5:1 в пользу «Зенита».

На 19-й минуте игры Малком реализовал пенальти в ворота противника, а затем забил еще три раза — на 55-й, 68-й и 73-й минутах.

Единственный гол «Крыльев Советов» на 9-й минуте забил полузащитник Сергей Бабкин.

Таким образом, «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 25 матчах 61 очко. «Крылья Советов» занимают 12-е место, у клуба 25 очков.

Ранее, 28 апреля, ФК «Динамо» уступил «Факелу» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу в день столетнего юбилея клуба.

До этого, 24 апреля, «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3. Эта победа позволила москвичам закрепиться на третьей строчке с 48 очками.