«Динамо» проиграл в матче РПЛ в день столетия клуба
ФК «Динамо» 28 апреля уступил «Факелу» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Игра прошла в столице и завершилась со счетом 2:0 в пользу воронежской команды. В составе победителей дубль оформил Георгий Гонгадзе (49-я и 61-я минуты), второй гол он забил с пенальти.
На 83-й минуте произошла стычка между защитником и вратарем хозяев: Дмитрий Скопинцев толкнул Антона Шунина в лицо. Инцидент остался без внимания арбитра.
Матч был посвящен празднованию столетия «Динамо». Московский клуб и одноименное спортивное общество были образованы 18 апреля 1923 года. По итогам встречи «Динамо» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 21 очко и расположился на 14-й строчке.
В следующем туре воронежский клуб 6 мая сыграют с «Ростовом», а футболисты из Москвы встретятся на выезде с «Химками».
Ранее, 24 апреля, ФК «Спартак» «Краснодар» со счетом 4:3. Эта победа позволила москвичам закрепиться на третьей строчке с 48 очками.
На данный момент лидером чемпионата РФ по футболу является петербургский «Зенит», который имеет в своем активе 58 очков, следом идет «Ростов» с 49 очками. Всего в РПЛ 30 туров, сезон завершится 3 июня.