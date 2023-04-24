«Спартак» обошел «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России
ФК «Спартак» 24 апреля одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России.
Встреча команд прошла на «Открытие-Арене» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
В составе победителей голы забили Александр Соболев (63-я минута, с пенальти, 67), Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). У «Краснодара» отметились Джон Кордоба (11) Жуан Баши (58), Эдуард Сперцян (72).
По итогам игры москвичи, набравшие 48 очков, занимают третье место в турнирной таблице, а их соперники разместились на седьмой строчке с 38 очками.
Следующий матч 25-го тура РПЛ пройдет 29 апреля. В этот день «Спартак» сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» встретится с «Уралом».
Ранее, 23 апреля, ростовские футболисты на выезде обошли ФК «Урал» со счетом 3:1.