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Спорт
«Спартак» обошел «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России

«Спартак» обошел «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3 в матче РПЛ
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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ФК «Спартак» 24 апреля одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча команд прошла на «Открытие-Арене» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей голы забили Александр Соболев (63-я минута, с пенальти, 67), Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). У «Краснодара» отметились Джон Кордоба (11) Жуан Баши (58), Эдуард Сперцян (72).

По итогам игры москвичи, набравшие 48 очков, занимают третье место в турнирной таблице, а их соперники разместились на седьмой строчке с 38 очками.

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Следующий матч 25-го тура РПЛ пройдет 29 апреля. В этот день «Спартак» сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» встретится с «Уралом».

Ранее, 23 апреля, ростовские футболисты на выезде обошли ФК «Урал» со счетом 3:1.

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