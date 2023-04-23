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ФК «Ростов» обыграл «Урал» в гостевом матче 24-го тура РПЛ
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ФК «Ростов» обыграл «Урал» в гостевом матче 24-го тура РПЛ

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Фото: ФК «Урал»
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Спортсмены футбольного клуба «Ростов» в Екатеринбурге 23 апреля выиграли у местного «Урала» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Дубль у «Ростова» оформил Николай Комличенко, отличившийся на 19-й и 48-й минутах. Кроме того, он достиг отметки в 10 голов за сезон.

«На 80-й минуте у «Урала» забил Даниел Мишкич, на 90-й «Ростов» вернул перевес в два мяча после гола Максима Осипенко с пенальти», — говорится в релизе РПЛ.

Сообщается, что по результатам игры «Ростов» занимает второе место с 49 очками в турнирной таблице, а «Урал» располагается на 11-й (25 баллов). Так, команда из Ростова-на-Дону одержала шестую победу, а команда из Екатеринбурга проиграла в пятый раз.

Следующий матч уже 25-го тура РПЛ «Ростова» пройдет 29 апреля со «Спартаком». В этот же день «Урал» встретится с «Краснодаром».

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Ранее, 22 апреля, ФК «Зенит» выиграл у «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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