ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга выиграл у столичного «Динамо» в субботу, 22 апреля, в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Матч прошел в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У «Зенита» дубль оформил Малком (45-я и 68-я минуты), он забил первый мяч с пенальти.

«Динамо» сократило отставание после гола Даниила Фомина на 80-й минуте, через семь минут у «Зенита» отличился Андрей Мостовой, забивший с паса Малкома», — говорится в релизе РПЛ.

Сообщается, что на матче присутствовали 31 027 зрителей.

На счету Малкома 18 мячей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), бразильский форвард единолично возглавил гонку бомбардиров, оторвавшись на два гола от футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 58 очками. Бело-голубые добились нового рекорда чемпионатов России по количеству очков после 24 туров. Ранее ни у одной команды не получалось набрать за такое количество игр 58 баллов.

Второе место в таблице РПЛ занимает «Ростов», а «Динамо» с 39 очками расположилось на пятой строчке.

Ранее в этот день «Оренбург» в Воронеже выиграл у местного «Факела» в матче 24-го тура РПЛ. Игра была завершена со счетом 3:1 в пользу гостей. Оренбургский ФК с 36 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата РФ.