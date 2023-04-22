Реклама
Прямой эфир
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в финал второго турнира ATP подряд
Спорт
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Мир
Bloomberg узнало о планах ЕС запретить транзит ряда товаров через РФ
Армия
Сын Пескова подтвердил информацию о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО
Мир
В Белом доме встревожены угрозой дефолта из-за отказа Байдена от диалога с Маккарти
Мир
Жители Швеции вышли на митинг против вступления страны в НАТО
Мир
Президент Бразилии отказался ехать на Украину и в РФ до появления предпосылок к миру
Мир
СМИ узнали о нецензурных высказываниях Бориса Джонсона в общении с подчиненными
Общество
Найденный в Белгороде боеприпас уничтожили на полигоне
Армия
Рогов сообщил о ликвидации более 70 дронов ВСУ у ЗАЭС с помощью «дронобоек»
Мир
Политолог назвал высылку дипломатов РФ из ФРГ ущербом для Германии
Спорт
ФК «Оренбург» обыграл «Факел» в гостевом матче 24-го тура РПЛ
Мир
В Киевской области раскольники надругались над Библией

ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга выиграл у столичного «Динамо» в субботу, 22 апреля, в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Матч прошел в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У «Зенита» дубль оформил Малком (45-я и 68-я минуты), он забил первый мяч с пенальти.

«Динамо» сократило отставание после гола Даниила Фомина на 80-й минуте, через семь минут у «Зенита» отличился Андрей Мостовой, забивший с паса Малкома», — говорится в релизе РПЛ.

Сообщается, что на матче присутствовали 31 027 зрителей.

На счету Малкома 18 мячей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), бразильский форвард единолично возглавил гонку бомбардиров, оторвавшись на два гола от футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 58 очками. Бело-голубые добились нового рекорда чемпионатов России по количеству очков после 24 туров. Ранее ни у одной команды не получалось набрать за такое количество игр 58 баллов.

Второе место в таблице РПЛ занимает «Ростов», а «Динамо» с 39 очками расположилось на пятой строчке.

Матчи сбываются: в РПЛ стартует решающий отрезок сезона
«Динамо» примет своего прошлогоднего обидчика «Сочи», «Локо» едет в Нижний Новгород, «Зенит» ждет главное открытие сезона «Урал»

Ранее в этот день «Оренбург» в Воронеже выиграл у местного «Факела» в матче 24-го тура РПЛ. Игра была завершена со счетом 3:1 в пользу гостей. Оренбургский ФК с 36 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023