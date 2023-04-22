ФК «Оренбург» обыграл «Факел» в гостевом матче 24-го тура РПЛ

Игроки футбольного клуба «Оренбург» в Воронеже выиграли у местного «Факела» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.

«В первом тайме команды на двоих пробили три пенальти, и каждый привел к голу. На 23-й минуте Габриэль Флорентин пробил с 11-метровой отметки в штангу, на добивании мяч забил Александр Эктов», — говорится на сайте РПЛ.

В ФК «Факел» мяч забил Георгий Гонгадзе (32-я, пенальти).

«Оренбург» с 36 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата РФ. «Факел» (18) — на 14-м. В следующем туре «Оренбург» примет у себя «Нижний Новгород», игра состоится 30 апреля. 28 апреля воронежцы встретятся на выезде с московским «Динамо».

Ранее в этот день подмосковные «Химки» встретились с «Торпедо» из Москвы в матче 24-го тура РПЛ. Игра прошла на домашнем поле подмосковной команды и закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В ФК «Химки» голами отметились Бутта Магомедов (34-я минута), Резиуан Мирзов (59-я, с пенальти), Владимир Хубулов (63) и Неманья Главчич (67). Среди футболистов «Торпедо» мячи забили Андре Фелипе (45-я, с пенальти) и Илья Стефанович (52).