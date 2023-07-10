Лето — долгожданная пора как для школьников, так и для их родителей, когда можно отдохнуть от бесконечной череды уроков и домашних заданий. Однако совсем забрасывать учебу не стоит, иначе вернуться в рабочий ритм в сентябре будет гораздо сложнее. Поддержать интерес ребенка к обучению и расширить его кругозор поможет летнее чтение. «Известия» изучили, какие произведения в 2023 году входят в перечень для четвертого класса.

Как составляют список литературы для 4-го класса

Во время обучения в начальной школе важно научить ребенка не только читать, но и наслаждаться книгами. Поэтому список литературы для будущих четвероклассников носит скорее развлекательный характер. Тексты в нем просты для понимания, а большинство главных героев такие же школьники, как и читатели. На их примере дети учатся базовым человеческим ценностям — состраданию, трудолюбию, доброте и взаимопомощи.

Чтобы осилить все произведения из списка за три месяца, рекомендуется уделять чтению 30–40 минут в день. При этом не стоит заставлять ребенка читать то, что ему не нравится, ведь летнее чтение не обязательно и никак не скажется на оценках.

Некоторым детям чтение дается тяжело, тут понадобится помощь родителей. Можно разделять текст на части и читать его по очереди: страницу — ребенок, страницу — мама или папа. А чтение по ролям не только упростит знакомство с произведением, но и разовьет дикцию и артистизм школьника.

Что входит в список литературы на лето для 4-го класса в 2023 году

Значительную часть списка летнего чтения для 4-го класса составляют произведения о детях, например «Приключения Васи Куролесова» Юрия Коваля или «Витя Малеев в школе и дома» Николая Носова. В них описывается повседневная жизнь школьников, в которых читатели легко могут узнать себя и своих друзей.

Для тех, кто устал от школьных будней, есть фантастические произведения, такие как «Черная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского и «Королевство кривых зеркал» Владимира Губарева. Дети также могут отправиться в путешествие с Алисой Селезневой, героиней книг Кира Булычева.

Школьники познакомятся и с русским фольклором — это, например, «Царевна-лягушка» и «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо». В список летнего чтения также входят авторские сказки Александра Пушкина, Софьи Прокофьевой и других писателей.

«Известия» составили топ-10 книг, рекомендованных к прочтению летом в 4-м классе в 2023 году:

А. Пушкин. «Сказка о попе и работнике его Балде». В. Губарев. «Королевство кривых зеркал». С. Прокофьева. «Удивительные приключения мальчика без тени и тени без мальчика». А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон». А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Д. Мамин-Сибиряк. «Приемыш». М. Пришвин. «Кладовая солнца». Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов». Л. Кассиль. «У классной доски». В. Медведев. «Баранкин, будь человеком!»

Ранее «Известия» рассказали, что входит в список литературы для будущих семиклассников.