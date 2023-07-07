Что входит в список литературы на лето для 7-го класса в 2023 году

Летом школьники отдыхают от уроков и набираются сил на предстоящий учебный год. Именно это время педагоги рекомендуют использовать для освоения списка литературы, который будет обсуждаться на занятиях в следующем классе. «Известия» изучили, какие произведения в 2023 году входят в перечень для седьмого класса.

Как составляют список литературы для 7-го класса

Книги, рассказы и стихотворения подбираются таким образом, чтобы приобщить школьника к чтению и познакомить его с произведениями, прививающими базовые идеологические ценности.

От класса к классу программа усложняется, школьнику поэтапно предлагают знакомиться с работами русских и зарубежных классиков, затрагивая всё более сложные темы на занятиях.

Переходящим в седьмой класс летом рекомендуется уделять по 30–40 минут на книги в день или читать по 10–15 страниц. Предлагаемый список универсальный и подходит для большинства школьных программ.

Что входит в список литературы на лето для 7-го класса

Будущим семиклассникам предлагают продолжить знакомство с древнерусской фольклорной литературой и прочесть былины об Илье Муромце и Садко.

Как и в предыдущие годы, школьники постепенно осваивают произведения русских классиков XIX–XX веков. Из творчества Александра Пушкина к прочтению предлагаются поэмы «Медный всадник» и «Полтава», историческая драма «Борис Годунов» и цикл «Повести Белкина».

Осмыслить будущим семиклассникам предстоит и повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба», а также историческую поэму Михаила Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Перед седьмым классом рекомендуется первая повесть автобиографической трилогии Льва Толстого «Детство», а также произведение с аналогичным названием Максима Горького.

Продолжается знакомство школьников с короткими произведениями Антона Чехова. В седьмом классе к изучению предлагаются рассказы «Хамелеон», «Размазня» и «Злоумышленник».

Также в обязательную программу входят работы Андрея Платонова, Михаила Зощенко, Николая Носова, Федора Абрамова и других российских и советских писателей. Включены в перечень и работы зарубежных авторов — О'Генри, Рэя Брэдбери и других.

Ранее «Известия» приводили список литературы для будущих шестиклассников.