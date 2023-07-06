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Что входит в список литературы на лето для 6-го класса в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Уходя на летние каникулы, школьники могут на три месяца отдохнуть от уроков и домашних заданий. У них появляется больше свободного времени не только на развлечения и время с семьей, но и на знакомство со школьной программой на грядущий год. В том числе лето может служить отличной порой для изучения литературы для обсуждения на предстоящий класс. «Известия» выяснили, какие произведения входят в перечень на шестой класс.

Как составляют список литературы на 6 класс

Список для чтения на лето носит рекомендательный характер — в начале учебного года школьнику не поставят плохую оценку, если он не ознакомился с предложенными произведениями. Однако именно летом у подростка есть достаточно времени на вдумчивое и детальное чтение.

В перечень включают поэтические и прозаические произведения. В шестом классе упор делается на работы русских писателей XIX и XX веков. Чтобы успеть прочитать весь список, школьник должен ежедневно уделять чтению около 15 минут или осиливать по четыре-пять страниц текста.

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Также ученикам предлагают вести читательский дневник — вносить туда пометки о прочитанном, определить тему произведения, основных героев и сделать вывод, какой из персонажей больше запомнился и почему.

Что входит в список литературы на лето для 6 класса в 2023 году

Как и во все предыдущие годы, в обязательную программу для будущих шестиклассников входят произведения Александра Пушкина. Детям предлагают начать знакомство с прозой писателя, прочитав роман «Дубровский» и повесть «Барышня-крестьянка».

К прочтению рекомендуется сборник рассказов Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ожидает школьников и знакомство с рассказом Ивана Тургенева «Бежин луг» из цикла «Записки охотника».

Продолжается и путешествие школьников в мир юмористических рассказов Антона Чехова. В программу для шестиклассников входят «Толстый и тонкий», «Жалобная книга», «Налим», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и другие.

Также в списке литературы числятся повесть Михаила Пришвина «Кладовая солнца», рассказы Александра Куприна, Андрея Платонова, Валентина Распутина.

Дают детям на лето и список для внеклассного чтения. В него входят рассказы и повести разных жанров и тематики — произведения об отношениях с окружающим миром, приключения и фантастика, сказки и военные повести. В числе авторов — русские писатели Виктор Астафьев, Николай Лесков, Александр Беляев, Кир Булычев и другие, а также зарубежные классики Марк Твен, Жюль Верн, Джонатан Свифт, Роберт Стивенсон, Вильгельм Гауф и другие.

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