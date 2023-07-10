В Киевской области сторонники ПЦУ с кувалдой ворвались в собор УПЦ

В городе Белая Церковь Киевской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) взломали дверь болгаркой с кувалдой и ворвались с собор Украинской православной церкви (УПЦ). Видео с места событий есть в понедельник, 10 июля, в распоряжении «Известий».

В Telegram-канале УПЦ отмечалось, что группа мужчин пришла на территорию церкви в 06:30 этого дня. Под защитой полиции они начали взламывать дверь собора болгаркой и кувалдой. Прихожан, которые встали на защиту, раскольники не пускали за забор церкви. Кроме того, мужчины применяли газовые баллончики против тех, кто попытался прорваться силой, чтобы защитить собор.

На кадрах виден столб белого летучего вещества из ворот церкви. Предполагается, что кто-то из защитников УПЦ изнутри распыляет огнетушитель, давая отпор. Позже стало известно, что раскольники смогли проникнуть за ворота и там избили отца Алексея. Именно он мог и распылять огнетушитель для защиты собора. После сторонник ПЦУ Иван Зоря подтвердил захват церкви.

Позднее в городе была слышна воздушная тревога, однако полиция не пустила жителей в убежище при соборе.

Накануне в Telegram-канале УПЦ сообщили, что в городе Нетешин Хмельницкой области сторонники ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина». Во время захвата храма нападавшие совершили кощунственные действия: уже внутри обители они кричали, хлопали в ладоши и применяли физическую силу в отношении прихожан собора.

В 2022 году на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре прошлого года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

26 июня власти Украины потребовали от канонической УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). Они потребовали от УПЦ подготовить заявления о выходе из епископата, Синода, синодальных учреждений и официально уведомить поместные православные церкви об этом решении.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» 1 июля отметил, что Киев давно воюет против единства православной церкви. По его словам, символом этого противостояния является отделение церкви страны от Московского патриархата.