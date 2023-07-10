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В НАТО заявили о поддержке стремления Турции вступить в ЕС

Столтенберг: НАТО поддерживает стремление Турции в ЕС, но это не должно мешать приему в альянс Швеции
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Фото: REUTERS/OLIVIER MATTHYS
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Североатлантический альянс поддерживает намерение Турции стать членом Европейского союза (ЕС), но это не должно мешать Швеции вступить в НАТО. Об этом заявил в понедельник, 10 июля, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Я поддерживаю амбиции Турции по вступлению в ЕС, но в то же время необходимо помнить, о чем мы договорились в Мадриде. Это был конкретный список условий, которые Швеция должна была выполнить, чтобы присоединиться к альянсу», — отметил Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте НАТО.

Он добавил при этом, что шведская сторона выполнила эти условия и альянс намерен активно работать над скорейшим принятием в него Стокгольма.

«Мы будем интенсивно работать, чтобы сделать Швецию членом НАТО как можно раньше, это очень важно для обеспечения безопасности балтийских государств», — заявил Столтенберг.

Турция находится в статусе кандидата в Евросоюз с 1999 года. Переговоровы о вступлении страны в ЕС начались в октябре 2005 года. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 26 мая текущего года заявил, что не рассчитывает на прогресс в вопросе вступления Турции в Евросоюз (ЕС) в ближайшей перспективе.

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9 июля президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили вступление Швеции в НАТО. Эрдоган отметил, что Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство, однако продолжает разрешать запрещенным в Турции организациям проводить демонстрации. Также президент Турции сообщил о намерении возродить процесс вступления в Евросоюз.

7 июля Эрдоган указал, что Анкара всë еще не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов. Он отметил, что Турция ожидает от Швеции выполнения взятых на себя обязательств. Он также указал, что вопрос со вступлением страны будет затронут на июльском саммите НАТО.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали лишь Венгрия и Турция.

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