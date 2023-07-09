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Эрдоган и Байден обсудили вступление Украины и Швеции в НАТО

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Фото: REUTERS/Beata Zawrzel
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Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден провели телефонные переговоры. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждены вопросы членства Украины и Швеции в НАТО, поставок F-16, полноправной интеграции Турции в ЕС. Лидеры также договорились о встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе для детального обсуждения двусторонних и региональных отношений», — говорится в сообщении в Twitter.

Эрдоган отметил, что Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство, однако продолжает разрешать запрещенным в Турции организациям проводить демонстрации.

Также президент Турции отметил, что неправильно связывать поставки истребителей F-16 из США с вопросом о членстве Швеции в НАТО. Кроме того, он сообщил о намерении возродить процесс вступления в Евросоюз.

«Заявив, что Турция принципиальна и честна в отношении членства в ЕС, президент Эрдоган заявил, что они хотят возродить процесс членства в ЕС, и что на Вильнюсском саммите они хотели, чтобы ведущие страны Европейского Союза и руководство ЕС сделали четкое и решительное заявление о поддержке членства Турции», — сообщила пресс-служба турецкого лидера.

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Накануне глава МИД Турции Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждались вопросы расширения НАТО, встречи в верхах альянса в Вильнюсе, продления действия механизма трансграничной помощи Сирии по линии ООН и последние события на Украине.

Также 8 июля Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить вопрос продления зерновой сделки с президентом России Владимиром Путиным как по телефону, так и во время личной встречи. Он также отметил, что надеется на встречу с российским лидером в августе.

7 июля Эрдоган указал, что Анкара всë еще не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов. Он отметил, что Турция ожидает от Швеции выполнения взятых на себя обязательств. Он также указал, что вопрос со вступлением страны будет затронут на июльском саммите НАТО.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали лишь Венгрия и Турция.

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