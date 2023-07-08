Глава МИД Турции и госсекретарь США провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба турецкого МИДа.

«В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения НАТО, встречи в верхах альянса в Вильнюсе, продления действия механизма трансграничной помощи Сирии по линии ООН и последние события на Украине», — приводит заявление телеканал TRT Haber.

Ранее, 5 июля, Блинкен и Фидан также провели переговоры. Госсекретарь указал на важность поддержки Анкарой вступления Швеции в НАТО, а также призвал к единству членов оборонного блока «в критическое время». В ходе разговора дипломатов в том числе была затронута важность продления черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля.

21 июня в Турции еще раз назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО. Там отметили, что от Стокгольма ожидают выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО.