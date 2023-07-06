Блинкен призвал главу МИД Турции к поддержке вступления Швеции в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом указал на важность поддержки Анкарой вступления Швеции в альянс, а также призвал к единству членов оборонного блока в «критическое время». Соответствующие заявления он сделал 5 июля.

«Секретарь Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в подобное критическое время и призвал к поддержке Турцией вступления Швеции в альянс сейчас», — говорится в опубликованном госдепом заявлении.

Главы дипломатических ведомств провели разговор, состоявшийся «в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе», первая встреча которого состоится 12 июля. В ходе разговора дипломатов в том числе была затронута важность продления черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что в процессе переговоров с Турцией по одобрению своего членства в НАТО Швеция допустила три просчета, хотя и успокаивала себя тем, что Вашингтон сможет подействовать на Анкару и та даст согласие на членство Стокгольма без выполнения им условий турецкой стороны.

Отмечается, что Швеция, которой для вступления в НАТО нужно получить одобрение от Турции, до сих пор не выполнила ни одного из данных ею обещаний.

Ранее, 29 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, после того как в Стокгольме с одобрения полиции прошла протестная акция по сожжению Корана, заявил, что такие действия не являются противозаконными в Швеции, поэтому переговоры с Турцией о приеме этой скандинавской страны в НАТО будут продолжены.

По его мнению, Швеция выполнила все необходимые обязательства, в том числе те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году.

В тот же день президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган отреагировал на акцию сожжения Корана в Швеции и назвал произошедшее подлостью. По словам президента, республика не станет поддаваться на провокации.

21 июня в Турции еще раз назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО. Там отметили, что от Стокгольма ожидают выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.