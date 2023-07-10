Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Работу Керченской паромной переправы вновь приостановили. Об этом 10 июля сообщил с места событий корреспондент «Известий» Вероника Котькова.

«Из-за штормового ветра Керченская паромная переправа приостановила работу и водители грузовиков вынуждены ждать улучшения погодных условий. Основная накопительная площадка находится на территории керченского аэропорта, это в 20 км от Керченской паромной переправы. Именно здесь ожидают своей очереди на паром как «большегрузы», так и «малотоннажки», — сказала корреспондент.



В МЧС России по Республике Крым подтвердили информацию. Ведомство в Telegram-канале пояснило, что приостановка связана с ухудшением погодных условий.

В ведомстве предлагают связываться с экстренными службами по телефонам 112 и 010, если возникнут чрезвычайные ситуации.

Вечером 9 июля уже приостанавливали работу переправы парома также из-за непогоды. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.

В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. В некоторые дни длина пробки составляла 4 км, а время ожидания — до двух часов.

5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидировали. Однако, как уточнил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, пиковая ситуация на мосту ожидается 16–17 июля. Для снижения нагрузки было предложено задействовать шесть паромных переправ, на которых будет перевозиться до 1 тыс. автомобилей в день.



4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.