Работу паромов на Керченской переправе приостановили из-за ветра

Движение паромов на Керченской паромной переправе временно остановлено из-за непогоды. Об этом 9 июля сообщило министерство транспорта Крыма.

«В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)», — говорится Telegram-канале ведомства.

По информации МЧС России по Республике Крым, скорость ветра достигает 24 м/с. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее, 7 июля, в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за осадков. Согласно прогнозам, до конца суток 7 июля, а также с 8 по 10 июля на Кубани ожидаются сильные дожди с грозами и градом. Ветер будет усиливаться до 20–23 м/с.