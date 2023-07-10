Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов

Президент России Владимир Путин 10 июля подписал закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ — маркетплейсов и агрегаторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая статья, которая дополнила закон «О защите конкуренции», запрещает монополистическую деятельность для владельцев программ, позволяющих проводить сделки между продавцами и покупателями в электронном виде.

Кроме того, закон вводит понятие сетевых эффектов — свойств товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки. Он также определяет критерии, по которым крупные цифровые платформы будут относиться к доминирующим субъектам.

Согласно этому определению, потребительская ценность сервисов, где заключаются цифровые сделки, меняется в зависимости от увеличения или уменьшения количества продавцов и покупателей. С этого момента ФАС будет устанавливать наличие сетевых эффектов и оценивать, насколько у компании есть возможность оказывать решающее влияние на условия обращения товара и устранять с рынка конкурентов при анализе конкуренции на цифровых рынках.

Эти требования касаются компаний, которые занимают доминирующее положение, если они будут злоупотреблять такой позицией на рынке. Критерием для таких организаций станет выручка более 2 млрд рублей за последний год. При этом доля сделок должна превышать 35%.

Документ также обязывает компании согласовывать с Федеральной антимонопольной службой сделки свыше 7 млрд рублей на цифровом рынке.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее, 7 июля, в Госдуме также предложили обязать магазины и маркетплейсы дезинфицировать товары перед выдачей потребителям. Автор инициативы зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный заявил, что правительство должно выработать механизмы для профилактики возможного заражения в местах торговли, чтобы не допустить даже малейшей угрозы еще одной эпидемии.

16 июня, глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский рассказал, что правительство России согласно с необходимостью вывода маркетплейсов из-под моратория на проверки. Он отметил, что ведомство периодически получает жалобы на отдельные крупные маркетплейсы.

Депутат Татьяна Буцкая 11 мая предложила обязать маркетплейсы давать ссылки на сертификаты и декларации товаров. Как уточнялось, такие документы подтверждают, что продукция соответствует обязательным требованиям законодательства, а значит, она качественная и безопасная.