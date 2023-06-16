Правительство РФ согласно с выводом маркетплейсов из-под моратория на проверки

Правительство России согласно с необходимостью вывода маркетплейсов из-под моратория на проверки, сказал глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 16 июня.



Идет работа по выводу маркетплейсов из-под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, подчеркнул он.



Шаскольский указал на увеличение рыночной власти цифровых платформ и маркетплейсов и отметил, что меры антимонопольного реагирования сейчас к ним применимы быть не могут.



«Тем не менее, у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить (из-под моратория). Эту работу продолжаем, позиция не менялась, у нас в правительстве по этому поводу согласие есть, идет оформление этого вопроса», — приводят его слова «РИА Новости».

Накануне стало известно, что маркетплейсам пропишут новые нормы работы. Отрасль с оборотами в триллионы рублей не может остаться без регулирования, сказали в Минпромторге. Так, предлагается запретить площадкам часто менять правила в отношении своих партнеров, например, чаще, чем один раз в шесть месяцев, добавили в ведомстве.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ не исключает дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами обострится.