Минпромторг допустил принятие мер при обострении ситуации с маркетплейсами

Министерство промышленности и торговли РФ не исключает дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами обострится, заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов во время своего выступления на форуме «Неделя российского ретейла» 31 мая.

«Бывают проблемные ситуации. Есть саморегулирование, самокоординация, но надо научиться с учетом активного роста проблемы решать и купировать. Мы в интернет-торговлю не залезали активно, но, возможно, <…> придется <…> вырабатывать регулирование электронной торговли», — отметил он.

11 мая стало известно об инициативе депутата «Единой России» Татьяны Буцкой обязать маркетплейсы предоставлять ссылки на сертификаты качества товаров. Такие документы подтверждают, что продукция соответствует обязательным требованиям законодательства, а значит, она качественная и безопасная.

10 марта стало известно об обсуждении новых требования к маркетплейсам. Речь шла об обязательстве проверять торговцев и продукцию, которые поступают на онлайн-площадки. Для этого нужно использовать, к примеру, систему маркировки. Она содержит важную для проверок информацию: о продавцах, которые прошли обязательную регистрацию в системе, и о товарах с маркировкой.