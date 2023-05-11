Маркетплейсы обяжут предоставлять ссылки на сертификаты качества товаров

Депутат «Единой России» Татьяна Буцкая предложила обязать маркетплейсы давать ссылки на сертификаты и декларации товаров. Такие документы подтверждают, что продукция соответствует обязательным требованиям законодательства, а значит, она качественная и безопасная. Это уже на практике подтвердили лабораторные исследования экспертов. Подобные бумаги находятся в онлайн-реестре Росаккредитации: легальные документы, которые служба контролирует сама. Такой законопроект уже готовят ко внесению в нижнюю палату парламента, «Известия» ознакомились с ним.

Парламентарий пояснила изданию, что норма неслучайна. Депутаты «Единой России» проводили рейд, во время которого зашли в одну из непродуктовых торговых сетей. В магазине депутаты попросили продавцов показать сертификаты качества на детское автомобильное кресло, пока персонал компании поднимал бумаги, проверяющие зашли на сайт магазина, чтобы посмотреть документы соответствия. Но не нашли их, добавила Татьяна Буцкая.

«Сертификаты и декларации товаров подтверждают: продукция соответствует обязательным требованиям, она безопасная и качественная. На часть потребительских товаров производители обязаны представлять эти бумаги рознице. Ритейлеры в свою очередь такую информацию доводят до потребителя. У него должна быть возможность удостовериться: перед ними легальный документ. Поэтому мы предлагаем обязать онлайн-розницу делать ссылку на реестр Росаккредитации, который доступен в сети», — рассказала парламентарий.

Минэкономразвития уже изучило законопроект, решив, что поставленная проблема важна, сказано в бумагах ведомства, которые направили автору инициативы (есть у «Известий»). «Обеспечение безопасности товаров, продажа которых осуществляется в рамках электронной торговли, является актуальным вопросом», но МЭР подчеркнуло, что эта проблема требует системного решения. Министерство уже обсуждает этот вопрос вместе с Росаккредитацией.

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Сетевая дисциплина: маркетплейсы обяжут ссылаться на сертификаты качества