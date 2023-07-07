В ГД предложили обязать маркетплейсы дезинфицировать товары перед выдачей

В Госдуме предлагают обязать магазины и маркетплейсы дезинфицировать товары перед выдачей потребителям. Такое предложение в правительство РФ направил зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный. «Известия» ознакомились с документом 7 июля.

«На мой взгляд, правительство должно выработать механизмы для профилактики возможного заражения в местах торговли, чтобы не допустить даже малейшей угрозы еще одной эпидемии. К этому вопросу сегодня должно быть приковано серьезное внимание, потому что речь идет о национальной безопасности», — пояснил «Известиям» парламентарий.

По его словам, нельзя забывать, с чего начался коронавирус, как изначально недооценивали опасность и масштабы проблемы.

«Пережив эпидемию, мы теперь точно понимаем, что, может быть, если вовремя не принять превентивные меры. С учетом существующих вызовов, в том числе результатов расследований о деятельности секретных биолабораторий недружественных стран вдоль границ России, мы должны быть готовы к предотвращению биологической угрозы. В этом вопросе очень важно действовать на опережение», — подчеркнул парламентарий.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что депутат Татьяна Буцкая предложила обязать маркетплейсы давать ссылки на сертификаты и декларации товаров. Как уточнялось, такие документы подтверждают, что продукция соответствует обязательным требованиям законодательства, а значит, она качественная и безопасная.

16 июня глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский рассказал, что правительство России согласно с необходимостью вывода маркетплейсов из-под моратория на проверки. Он отметил, что ведомство периодически получает жалобы на отдельные крупные маркетплейсы.